政服務業轉向“員工制”

中評社北京1月11日電／據新華社報導，伴隨經濟社會發展，家政服務正走進千家萬戶。從居家養老到育嬰育幼，從保潔烹飪到收納整理，家政服務種類越來越豐富，內容也越來越精細。據統計，2022年中國家政服務業已步入萬億級市場，企業數量超過100萬家，從業人員約3800萬人，發展前景廣闊。



不過，當前國內家政服務業以中介制為主，雇主尋找家政人員，主要靠中介推薦或口口相傳。企業管理不夠規範、員工權益保障尚不完備，加之家政從業者素質參差不齊，在一定程度上限制了家政行業的發展。北京市一家家政公司中介人員告訴記者：“在推薦上崗前，我們會對家政工進行面試評估，包括育嬰知識、烹飪常識等。但不少家政工對薪資要求較高，專業知識和能力卻十分有限，與雇主需求較難匹配上，行業的流動率也很高。”



如何更好地促進供需匹配、推動家政行業高質量發展？推動家政業從“中介制”邁向“員工制”是關鍵舉措之一。



為規範家政行業發展，國家發展改革委等6部門日前印發《關於支持和引導家政服務業員工制轉型發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），明確把員工制企業轉型作為家政行業未來發展的重要方向。



推動家政服務業邁向“員工制”有啥好處？首先是家政服務更規範了。國家發展改革委社會發展司副司長彭福偉介紹，《指導意見》從員工制家政企業運營模式著手，通過簽訂電子合同、統一平台監管、加強信用體系建設、推進員工制家政服務人員全員持證上門等手段，進一步完善了家政服務的標準和規範。



對於家政行業從業者來說，家政服務業邁向“員工制”，有利於保障員工相關權益，進一步提升從業人員的職業認可度。



《指導意見》在簽訂勞動合同、支付勞動報酬、繳納社會保險等方面提出了明確要求。在員工制模式下，家政企業從傳統的介紹人轉變為管理者，服務人員將成為公司的員工，就業更加穩定。此外，在優化商業保險制度、健全職工權益和激勵機制等方面，做出了一系列針對性制度設計。“實行員工制，將家政服務人員從‘靈活就業’變為‘穩定就業’，能夠降低家政服務人員流動性，增強行業‘粘性’，吸引包括年輕人在內的多層次人員加入到家政服務業，有利於家政服務行業和家政企業長遠發展。”國家發展改革委新聞發言人李超說。

