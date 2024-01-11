23年中國經貿類展會全面恢復至疫情前水平

中評社北京1月11日電／據新華網報導，中國貿促會10日發布的《中國展覽經濟發展報告2023》顯示，2023年中國共舉辦經貿類展會3923場，較2022年增長117.1%，較2019年增長10.6%；辦展總面積1.41億平方米，較2022年增長153.3%，較2019年增長8.25%。經貿類展會數量和展出面積超越疫情前水平，展覽業呈現全面恢復態勢。



這份報告是在江西南昌舉行的第十九屆中國會展經濟國際合作論壇上發布的。中國貿促會展覽管理部部長鄔勝榮介紹，2023年，中國展覽業發展呈現五大特徵：中國經貿類展會全面恢復至疫情前水平；展覽業經營主體經營情況不斷恢復向好；企業重啟出國參辦展，加大市場開拓力度；國家級展會成為引領展覽業復甦排頭兵；展覽館實際運營數量和利用率大幅提升。



從行業分布來看，工業與科技類展會在數量和面積上均居各行業展覽首位。從區域分布來看，2023年京津冀、長三角、珠三角三大區域舉辦經貿類展會數量占全國比重為57.35%，總展覽面積占全國比重63.27%。



出國展覽方面，2023年中國貿促會共組織舉辦出國辦展78項。出國辦展項目場均展出面積2719.5平方米、參展公司數量194.1家、展位數量280.9個，分別達到2019年水平的0.97倍、1.33倍、1.2倍。



“2024年，中國展覽業國際化發展將面臨更多新的機遇。”鄔勝榮說，隨著我國加快培育外貿新動能，擴大高水平對外開放，未來中國將持續培育更多國際知名展會，吸引更多國際知名展覽企業在國內落戶，推動中國展覽業國際化水平和國際影響力持續提升。