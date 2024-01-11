教育部增設5個新醫科專業

中評社北京1月11日電／據光明日報報導，1月5日，教育部印發通知，制定發布《服務健康事業和健康產業人才培養引導性專業指南》，設置5個新醫科人才培養引導性專業，供有關高等學校在增設新醫科專業中參考。



這5個專業分別是：醫療器械與裝備工程、老年醫學與健康、健康與醫療保障、藥物經濟與管理、生物醫藥數據科學。



新專業的設置意味著什麼，將對醫學人才培養帶來哪些改變，學校、師生有何期待與訴求？記者就此進行了採訪。



新在何處？“交叉融合”是共性特徵



多位專家認為：5個專業的增設均是為了對接國家重大需求，服務健康事業和健康產業發展新態勢，其共性特徵，突出體現為“交叉融合”。



“新設專業以科技發展和職業需求為導向，通過深化醫工、醫理、醫文學科交叉融合的教育改革開展人才培養，服務人民健康的現實意義十分鮮明。”武漢大學基礎醫學院副院長樂江介紹，“我國大健康產業市場規模巨大，產業迭代升級迅速。在人口老齡化、醫療服務需求個性化的今天，社會急需培養更多復合型醫學人才。醫療器械與裝備工程、生物醫藥數據科學屬於國家急需的戰略新興專業，目前專業人才緊缺；隨著慢性病和退行性疾病患者規模不斷擴大，老年醫學與健康、健康與醫療保障、藥物經濟與管理等領域的復合型人才需求也將不斷增加。新增專業緊貼行業產業發展脈搏，科學研判行業產業發展需求，很有前瞻性。”



北京航空航天大學公共管理學院教授趙世奎認為，5個新設專業，“順應了健康事業和健康產業信息化、數字化、智能化的新發展態勢，促進了教育鏈與人才鏈、產業鏈、創新鏈的深度融合、有機銜接”，不僅明確了知識、理論、技術、能力等方面的培養目標，也明確了人才培養具體面向的行業產業領域。



從課程設置上看，5個新設專業均屬於“交叉融合”：醫療器械與裝備工程專業屬於醫工交叉，生物醫藥數據科學屬於醫理信交叉，老年醫學與健康、健康與醫療保障、藥物經濟與管理屬於醫理文交叉。“新增專業充分體現了面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康的戰略方向，職業發展前景值得期待。”樂江表示。

