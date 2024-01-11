中外科學家揭開步氏巨猿滅絕謎題

中評社北京1月11日電／據光明日報報導，步氏巨猿是一種目前僅在我國南方地區發現的已滅絕的古老靈長類動物——它曾是地球上有史以來體型最大的靈長類動物，直立身高可達3米，體重最大可達300公斤。然而，這種曾成群結隊地漫步於中國南方喀斯特地區的巨猿，卻在29.5萬至21.5萬年前滅絕了，只留下將近2000顆牙齒和4件不完整的下頜化石。是什麼導致了步氏巨猿的滅絕？曾有人猜測，是人類祖先的到來加速了這種生物的滅絕。但來自中國、澳大利亞和美國的科學家團隊的最新研究否認了這種猜測。



步氏巨猿可能和人類祖先從未謀面，“並沒有證據支持它們和人類曾經生活在同一個時空”。這項研究的主要完成人、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員張穎奇說：“我們認為，是對攝食行為和食物偏好的執著導致步氏巨猿在面對環境改變時顯得脆弱無比，並鎖定了其走向滅絕的命運。”這項成果在線發表於最新出版的國際學術期刊《自然》上。



自2015年起，古生物學家們就深入步氏巨猿最後的栖息地——廣西，探究了數百處洞穴化石地點，並從中選取了22處進行了樣品采集，“既包括11處產出步氏巨猿化石的地點，也包括11處時代較晚未產出步氏巨猿化石的地點”。張穎奇說，在此基礎上，研究團隊用6種獨立的測年技術，總共獲得157個放射性測量測年結果。



這些年代數據與孢粉、哺乳動物群以及牙齒穩定同位素、微量元素、微磨痕等8個方面的分析結果相結合，重建了步氏巨猿生活的環境，讓科學家們能夠全方位探究步氏巨猿滅絕的前因後果。



在步氏巨猿滅絕的230萬至70萬年前，它們在食物資源豐富且多樣的森林中盛極一時。到了距今約70萬至60萬年前，由於季節性增強，環境開始變得更加多樣化，致使森林群落的結構開始發生變化。步氏巨猿的近親猩猩在生存條件發生變化的同時體型變得更小更靈活，還改變了攝食行為和栖息地偏好，它們的化石顯示了靈活和營養均衡的食物選擇，以及較小的生存壓力。而步氏巨猿卻多少有些“不知變通”——在其偏好的食物資源匱乏的情況下，仍然依賴缺少營養的備選食物，使其食物的多樣性大為減少；但與此同時，它們的體型卻變得越來越大、越來越笨重，攝食活動的地理範圍也大為減少。因此，步氏巨猿種群長期面臨生存壓力，且不斷萎縮，最終在29.5萬至21.5萬年前走向滅絕。



中國科學院古脊椎動物與古人類研究所所長、研究員鄧濤說：“物種為什麼會走向滅絕？人類會不會有危險？這正是古生物研究的內容之一。探討過去懸而未決的滅絕事件的原因，將為我們理解過去乃至將來靈長類動物的生存韌性以及其他大型動物的命運提供新的起點和啟示。”



