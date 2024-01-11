網瘋傳郭台銘挺侯康公開信　民眾黨批藍奧步

左起陳智菡、黃國昌、黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月11日電（記者 鄭羿菲）2024大選進入倒數時刻，但11日中午卻網傳一封“郭台銘的公開信”呼籲民眾集中選票投中國國民黨“侯康配”，郭辦立即否認出自郭台銘，而聯電榮譽副董事長宣明智則出面坦承“這封信經我手”。民眾黨下午緊急召開記者會，直指露出假訊息的“中華新聞雲”正是國民黨的黨營媒體，侯辦發言人黃子哲還是董事，這是有系統地釋放假訊息企圖影響選舉。



柯競選總幹事黃珊珊痛批，若選舉要靠棄保、靠欺騙才能贏得勝選，無疑是給台灣的民主蒙灰，請選民相信自己的選擇，而不是相信靠口水、棄保、欺騙想贏得政權的政黨與候選人。



民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌也指出，國民黨連續2天包下報紙頭版廣告，當初我們只以為是狗急跳牆，但今天卻出現網路有系統性地散播假訊息、冒充郭台銘公開信，這已不是中華新聞雲道歉下架假新聞就能解決，他已將這樣的刑事犯罪的告發狀送抵台北地檢署，呼籲北檢積極徹查參與共犯。



郭台銘呼籲選民投“侯康配”的公開信，11日引起軒然大波，郭辦第一時間否認，而宣明智則出面表示“這封信我經手的”，是經朋友商討相關內容，以老朋友身份寫出郭台銘心中的話，有經過不同管道傳遞給郭，但不確定是否確切有看得到。宣還透露，郭台銘這麼長時間不出現一定有特別原因，呼籲外界“搶救郭台銘、票投侯友宜”。郭辦發言人黃士修則回應“已交給律師處理”。



台灣民眾黨11日下午緊急召開“誰急了？公然造假操弄棄保”記者會，出席人員包括民眾黨2024候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、競總主委鄧家基、不分區“立委”候選人黃國昌、周榆修、陳智菡等人。



陳智菡表示，民眾黨與柯辦早已掌握相關內容，該信還有第一版、第二版、第三版，最早的是1月9日就擬好，當初還未寫上票投侯友宜，而今天中午前後，國民黨黨營媒體中華新聞雲刊登該則未經郭親自署名的公開信，接著在泛藍臉書群組瘋狂出現該公開信，中華新聞雲雖現在已發道歉下架，但背後操作的黑手是誰？新聞來源是什麼？都必須講清楚。