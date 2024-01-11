馬英九口誤說蔡清德　自嘲小弟一把年紀了

馬英九出席國民黨海外部主辦的“四海同心 海外團結”造勢大會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月11日電（記者 張嘉文）馬英九日前接受外媒《德國之聲》專訪，對於是否能相信大陸領導人習近平一事說“就兩岸關係而言，你必須相信他。”引發議論，馬今天下午出席海外僑胞造勢活動時，面對媒體追問此事，並未停下腳步回應。



但他因在致詞時批評蔡英文和賴清德過於激動，把賴清德講成“蔡清德”，在旁人提醒下，連忙致歉說，“抱歉抱歉，小弟也有一把年紀了。”引來全場一片笑聲。



馬英九今天下午出席國民黨海外部主辦的“四海同心 海外團結”造勢大會，現場約千位海外僑胞參與，馬到場時受到熱烈歡迎。



他在致詞時對民進黨2024候選人賴清德的“‘中華民國憲法’是災難”說，直批是“頭殼壞掉”；對賴清德的萬里老家違建的處理，也完全沒有法治修養，以為是副手就可不拆，房子才遭諷為賴皮寮。



馬英九批賴清德老家違建時，一時激動講成“民進黨蔡清德”，現場鼓譟提醒，他第一時間還不知口誤，經旁人提醒後才尷尬大笑說“抱歉、抱歉，小弟也有一把年紀了”。



馬英九接著指出，“票投民進黨，青年上戰場”是趙少康說的，而“票投國民黨，兩岸無戰場”這是小弟講，最近賴清德說“‘中華民國憲法’是災難”，“這個人頭殼壞掉”，他在選“哪一國總統”？這代表他心中完全不知道尊重自己的“國家”與“憲法”，如果賴清德當選，才是“中華民國”的災難。



馬英九還提到，反核早就已經不是世界趨勢，世界上沒有國家在反核了，前年開始歐盟就把不排碳的核能看成綠能，但民進黨還是這樣搞，對台灣的經濟與民生有很大的影響，衹有讓國民黨重新執政，才有機會撥亂反正。