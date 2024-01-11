工信部印發《國家汽車芯片標準體系建設指南》

中評社北京1月11日電／據人民郵電報報導，工業和信息化部近日印發的《國家汽車芯片標準體系建設指南》（以下簡稱《指南》）提出，將根據汽車芯片技術現狀、產業應用需要及未來發展趨勢，分階段建立健全標準體系，加大力量優先制定基礎、共性及重點產品等急需標準，再根據技術成熟度，逐步推進產品應用和匹配試驗標準制定。



汽車芯片是汽車電子系統的核心元器件，是汽車產業實現轉型升級的重要基礎。《指南》明確，到2025年，制定30項以上汽車芯片重點標準，明確環境及可靠性、電磁兼容、功能安全及信息安全等基礎性要求，制定控制、計算、存儲、功率及通信芯片等重點產品與應用技術規範，形成整車及關鍵系統匹配試驗方法，滿足汽車芯片產品安全、可靠應用和試點示範的基本需要。到2030年，制定70項以上汽車芯片相關標準，進一步完善基礎通用、產品與技術應用及匹配試驗的通用性要求，實現對於前瞻性、融合性汽車芯片技術與產品研發的有效支撐，基本完成對汽車芯片典型應用場景及其試驗方法的全覆蓋，滿足構建安全、開放和可持續汽車芯片產業生態的需要。



《指南》提出，加強統籌組織協調。構建跨行業、跨領域、跨部門協同發展、相互促進的工作機制，整合汽車產業鏈上下游優勢資源力量，發揮好全國汽車、集成電路、半導體器件標準化技術委員會等組織作用，加強與通信、信息技術、北斗衛星導航等相關標委會的工作協同，統籌合力推進汽車芯片標準化工作。