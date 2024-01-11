全球運力最大固體運載火箭引力一號發射成功

中評社北京1月11日電／據新華社報導，2024年1月11日，我國太原衛星發射中心在山東海陽附近海域使用引力一號遙一商業運載火箭，將搭載的雲遙一號18－20星3顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。



引力一號運載火箭首飛即採用難度較高的海上發射，刷新了全球運力最大固體運載火箭、我國運力最大民營商業運載火箭紀錄，進一步豐富了我國運載火箭型譜。