737　MAX　9繼續停飛　波音承認犯錯

中評社北京1月11日電／據新華社報導，美國國家運輸安全委員會10日表示，在波音737 MAX 9型客機門塞（內嵌式應急門）脫落事故原因查清前，該機型將繼續停飛。美國波音公司首席執行官戴夫·卡爾霍恩9日承認該公司有錯誤。業內人士認為，這起事故加劇了人們對波音存在質量控制問題的擔憂。



737 MAX 9繼續停飛



美國國家運輸安全委員會主席珍妮弗·霍門迪10日表示，在完全掌握波音737 MAX 9型客機門塞脫落事故原因之前，該機型不能重新投入使用。



美國聯邦航空管理局9日說，決定波音737 MAX 9型客機復飛時間表的是乘客安全，而非處理速度，波音公司目前正根據收到的反饋來修改其先前提供的檢查說明。“收到波音公司的修訂版說明後，聯邦航空管理局將展開徹底審查。”



美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機5日在空中發生事故，機艙側面一處門塞脫落，飛機隨即緊急降落。美國聯邦航空管理局6日下令暫時停飛由美國的航空公司運營或在美國境內運營的波音737 MAX 9型客機，以對該機型進行安全檢查。隨後全球多家監管機構和航空公司也宣布停飛該型號飛機。



據統計，波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客機，其中多數在阿拉斯加航空公司和美國聯合航空公司服役。阿拉斯加航空公司10日表示，該公司已取消1月13日前的波音737 MAX 9型客機航班計劃，每天取消的航班數量超過100架次。

