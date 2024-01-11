侯辦批柯辦含沙射影無恥度　選情告急秀下限

國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰。（中評社 資料照） 中評社台北1月11日電／針對台灣民眾黨2024候選人柯文哲辦公室指控侯友宜競選辦公室造假郭台銘公開信，中國國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰今日表示，柯辦發言人陳智菡剛才在記者會中自己說得很清楚，手上有相當清楚的資料來源，知道具體的撰稿人，及信件是由誰發出，而在剛才聯電榮譽副董事長宣明智也公開說明，該封信件是出於他之手，很顯然這封信與侯友宜競選辦公室沒有任何關係，那為何柯辦還要透過記者會惡意栽贓、含沙射影？難道是因為選情告急才出此下策？



“到底是誰急了？”陳柏翰強調，今天看到柯文哲競辦與民眾黨的高層，黃珊珊、黃國昌、陳智菡、鄧家基、周瑜修一字排開，卻都拿著資料睜眼說瞎話、搬弄是非，就可以知道柯文哲選情告急，更誇張的是，當媒體詢問宣明智已經承認信件是出於他之手時，柯辦仍不願意面對真相，刻意忽略事實，用假設的方式稱宣明智是幫忙洗地，到底誰才是違反選罷法第90條，傳播不實之事，意圖使候選人不當選？



陳柏翰表示，對於柯文哲辦公室為了搶救選情，做出的秀下限行為，侯辦相信司法一定會釐清事實，但更要呼籲所有人看清柯文哲及其團隊，集中選票，支持在野真正最強的候選人侯友宜。