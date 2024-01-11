北京東城2024年將持續優化道路交通環境

中評社北京1月11日電／據科技日報報導，記者1月10日從北京東城區第十七屆人民代表大會第四次會議召開的第三場新聞發布會獲悉，2024年，東城區將持續優化道路交通環境，探索推動前門、天壇客流貫通，打通南中軸。同時，該區計劃新增祈年大街、大方家胡同等一批公共立體停車設施，實現增加停車位370個、共享停車位500個。



去年，北京市東城區著力提高城市現代化治理水平。東城區城市管理委員會黨組書記、主任王品軍介紹，通過下足“綉花功夫”，東城區的城市品質不斷提升。該區推進“疏整促”，去年全區拆除違法建設7.4萬平方米，完成“基本無違法建設區”創建。鐘鼓樓周邊、鼓樓東大街、東華門大街、西草市街等中軸線沿線提升成效相繼亮相，南北中軸架空線實現“清零”，“古都之脊”展現出新畫卷。



該區啟動朝陽門南北小街、朝阜路（東城段）區域環境整治提升工程和新一輪背街小巷環境精細化整治提升三年行動計劃，278條街巷品質得到提升。鐘樓灣等3條胡同獲評“北京最美街巷”，全區累計達13條；入選北京市精品街巷文化探訪路線的背街小巷達24條，均居全市首位。北新橋地鐵站周邊公共空間變身“京韵門廳”。全區拆除各類護欄20.59公里，營造“眼中無欄、心中有欄”的城市文明環境。



在交通方面，北京市東城區通過打造“友好交通”，讓市民出行更加綠色高效。例如，崇外地區的手帕胡同通車，望壇地區3條市政道路建設有序推進，全區近500座便道“騎沿井”治理完畢。該區強化非機動車路權，改善左安門西街等地非機動車道，優化安定門東濱河路等9條路共12.5公里慢行標識，在崇文門等4處路口增加非機動車“一次性左轉”燈控、標線及人行安全島。



王品軍表示，2024年，北京市東城區將繼續踐行“人民城市人民建、人民城市為人民”理念，堅持久久為功，提升環境親和力。首先是升級宜居品質，深化成果共享。今年將按期保質完成朝陽門南北小街、朝阜路（東城段）環境整治提升項目，完成慢行空間“公園化改造”，打造健步悅騎的林蔭景觀道路，並與此前提升的崇雍大街、平安大街（東城段），共同在長安街以北形成“兩縱兩橫”的整體煥新亮相。



此外，北京市東城區將通過推進精細治理，優化百姓出行交通體驗。該區將完善天壇、永外等南城管線、路網布局規劃，推進劉家窑路等道路建設，實現自然博物館北路建成通車。持續優化道路交通環境，探索推動前門、天壇客流貫通，打通南中軸。該區將協同推進東直門交通樞紐區域環境設施一體化提升。