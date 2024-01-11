甘肅刑事立案同比下降5.7%

中評社北京1月11日電／據科技日報報導，記者從1月10日甘肅省政府新聞辦召開的“甘肅公安‘向人民報告’暨2023甘肅‘最美基層民警’發布”主題新聞發布會上獲悉，2023年，甘肅省公安廳充分發揮主動創穩主力軍作用，縱深推進夏季治安打擊整治等專項行動，全省刑事立案同比下降5.7%。常態化推進掃黑除惡，打掉涉黑涉惡組織24個。



甘肅省公安廳黨委副書記、常務副廳長肖春介紹，2023年，甘肅省公安廳深入開展主題教育和“三抓三促”、主動創穩行動、“鑄忠誠警魂”活動，全力以赴防風險、保安全、創穩定、促發展。



據介紹，2023年，甘肅公安充分發揮主動創穩主力軍作用，縱深推進夏季治安打擊整治等專項行動。該省刑事立案同比下降5.7%。甘肅常態化推進掃黑除惡，打掉涉黑涉惡組織24個；現行命案連續5年全部偵破，攻破命案積案42起；生態打擊電信網絡詐騙，破獲案件9169起，緊急止凍涉案資金102億元，保持了發案、損失“雙下降”；深入推進未成年人違法犯罪治理，相關案件同比下降28.7%；打拐行動持續開展，找回失蹤被拐婦女兒童209名；重拳打擊涉文物犯罪，追繳文物4704件；集中整治黃賭毒等治安亂象，偵辦黃賭刑事案件1711起，抓獲犯罪嫌疑人8324名，破獲毒品案件201起，繳獲毒品40.2公斤；重拳整治網絡“三俗”和謠言信息，打擊處理2300餘人。



同時，甘肅公安對標落實“一核三帶”“四強”行動等省委部署，創新推出優化營商環境服務企業發展十項措施，包抓聯繫5355家企業，1949名“護航警官”跟進服務，用心用情紓困解難；“隴劍”行動戰果頻傳，破獲經濟犯罪案件3282起，挽回經濟損失53億元；公安“放管服”改革持續優化，180項業務“網上辦”，114項“全程網辦”，8項“跨省通辦”，居民身份證最快24小時送達；專設食藥環犯罪偵查總隊，全省偵辦相關案件2426起，同比上升10.3%，全力守護“碧水藍天淨土”和群眾“舌尖上的安全”；創新推出“景中有警”旅遊警務模式，“首違不罰”“輕微不罰”“無主觀過錯不罰”贏得群眾廣泛點贊，累計落實“輕微免處”“首違警告”82.3萬餘起。