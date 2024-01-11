北京市去年保障性住房竣工9.27萬套　第

中評社北京1月11日電／據北京日報報導，市住建委、市發改委、市規自委近日聯合發布2023年第三批全市保障性住房建設籌集計劃。其中，計劃新建項目17個，可提供2.16萬套（間）保障房。2023年，本市竣工各類保障性住房約9.27萬套（間）。



記者瞭解到，本市2023年建設籌集保障性租賃住房的目標為8萬套（間）、各類保障性住房竣工目標為9萬套（間）。截至2023年12月31日，全年目標已經完成，實現建設籌集保障性租賃住房約8.15萬套（間），竣工各類保障性住房約9.27萬套（間）。



第三批計劃新建項目的17個項目中，包括2023年計劃開工的項目11個和2023年推進手續、計劃今年開工的儲備項目6個，儲備項目涉及房源1.44萬套（間），涉及西城、朝陽、豐台、石景山、大興、昌平等區。



具體來看，2023年新開工的11個項目全部為租賃住房。其中有2個為公租房項目，分別位於通州區兩站一街和朝陽區崔各莊鄉來廣營北路，房源為2604套和1760套。其餘9個為保障性租賃房項目，包括西城區安德路112號樓二層改造項目、西城區西什庫31號22號樓改造項目、朝陽區管莊鄉集租房項目、豐台區礦冶集團草橋28號院職工公寓項目等，房源共計2817套（間）。



除了新建，已有房源轉化也是籌集保障房的重要方式之一。根據第三批計劃，本市共籌集6個項目、0.2萬套（間）房源，全部為存量住房轉化項目，納入保障性租賃住房規範管理。



此外，列入竣工計劃的項目有9個、涉及房源1.78萬套（間），其中保障性租賃房項目1個、房源52套（間）；公租房項目2個、房源2533套；安置房項目6個、房源15287套。其中，保障性租賃房項目位於通州區於家務鄉，目前已經竣工；公租房項目分別為通州區台湖公租房項目和丁各莊公租房項目，目前也均已竣工；安置房項目分布在朝陽區崔各莊鄉等地。