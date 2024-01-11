何立峰會見中國證監會國際顧問委員會委員一行

中評社北京1月11日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰10日晚在京會見中國證監會國際顧問委員會委員一行時指出，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有變，中國將持續深化資本市場改革和雙向開放，提升跨境投融資便利度，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。



中國證監會國際顧問委員會是證監會的專家咨詢機構，於2004年6月經國務院批准設立，由境外金融監管高級官員、金融機構高管以及知名專家學者擔任委員。