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何立峰會見中國證監會國際顧問委員會委員一行
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2024-01-11 16:33:06
中評社北京1月11日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰10日晚在京會見中國證監會國際顧問委員會委員一行時指出，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有變，中國將持續深化資本市場改革和雙向開放，提升跨境投融資便利度，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。
中國證監會國際顧問委員會是證監會的專家咨詢機構，於2004年6月經國務院批准設立，由境外金融監管高級官員、金融機構高管以及知名專家學者擔任委員。
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