侯友宜：期待郭台銘力量加入　完成政黨輪替

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月11日電（記者 楊騰凱）今日網路流傳一封“台灣阿銘公開信”內容提及“集中選票投給侯友宜、趙少康”，不過此信遭郭辦否認，並交由律師處理。事後聯電榮譽副董事長宣明智表示，該信是他與友人共同草擬，幫郭說想說的話。中國國民黨2024候選人侯友宜表示，期待郭台銘的力量可以加入完成政黨輪替。



民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、黃珊珊以及陳智菡11日下午召開臨時記者會，指出由侯友宜競選辦公室發言人黃子哲擔任董事的中華日報社旗下媒體“中華新聞雲”，未經查證就公布假冒郭台銘的公開信，內容稱要支持國民黨“侯康配”，已經觸犯選舉罷免法，意圖使人不當選，已向台北地檢署告發。



而與郭台銘友好的宣明智則表示，這封信不敢說是他寫的，但是是他經手的，他以是郭的老朋友的身分，把郭心中想講的話，他幫郭講出來，這封信是很多熱心的朋友一起擬的。



侯友宜今日上午與副手趙少康舉行國際記者會，下午來到新北市樹林鎮南宮參拜，並陪同國民黨新北市“立委”候選人洪佳君掃街拜票，現場聚集約50名支持者，高喊“侯友宜凍蒜”、“給我一個‘總統’，侯友宜”。



侯友宜參拜後接受媒體聯訪，被問及網傳郭台銘公開信一事。



侯友宜表示，在選舉最後一哩路，我們希望集中所有最大的在野力量，尤其郭台銘的治國理念與政見，都與他非常的相近。 他期盼郭的力量能夠加入，讓郭的信念完成政黨輪替、民主制衡，所以這些力量我們都要集中給3號侯康配，完成下架民進黨、政黨輪替的使命，讓我們用聯合政府的方式來治理我們的國家，讓我們的國家越公開透明、越清廉。