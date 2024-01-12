亞洲金融論壇本月下旬開幕　聚焦多邊合作

記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月12日電（記者 段曉魯）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第17屆亞洲金融論壇，將於1月24至25日灣仔香港會議展覽中心隆重舉行，主題為“多邊合作 同譜新篇”。亞洲金融論壇是2024年區內首項舉辦的金融及商界盛事，將匯聚全球過百名財金官員、國際金融及多邊組織、金融機構及私人企業領袖現身擔任演講嘉賓，攜手剖析新一年全球經濟走向，配合國家及特區政府的政策措施推動各方協作，探討可持續經濟發展模式，共同探索多邊合作的機遇，預計將吸引超過3000位金融和商界精英參與。



亞洲金融論壇2024策劃委員會主席、滙豐香港區行政總裁林慧虹於記者會上表示，2024年全球主要經濟議題，預計將圍繞通脹放緩以及息口可能下調。市場將聚焦於寬鬆政策的時機和力度，以及多個國家及地區的選舉。在複雜多變的環境下，亞洲金融論壇提供了一個寶貴機會讓各界交流不同觀點，並促進多邊合作。在論壇上專家所分享的真知灼見，將可讓與會者對不同專題有更深入瞭解，助他們為新一年作部署。



香港貿易發展局副總裁劉會平表示，環球息口高企、地緣政局緊張，伴隨不同形式的挑戰，新的市場機遇及新的合作夥伴亦陸續浮現，要譜出可持續及具包容性的發展模式，國際之間的緊密溝通和合作正是關鍵所在。今屆論壇以‘多邊合作 同譜新篇’為主題，不同環節將多角度探討政府與政府，政府與企業及企業與企業的經濟政策及多邊合作機遇，以及一系列貼市的議題，進一步推動可持續發展，同時推廣香港國際金融中心優勢。



今年論壇將設有超過40場不同形式的主題討論、政策對話、專題午餐、早餐會、以及專題工作坊等多場討論環節，探討環球經濟展望、中國機遇、投資前景、綠色金融、金融科技、利率走勢等熱門議題，讓與會者掌握國際關注議題和環球經濟發展趨勢，鞏固香港與國際社會的聯繫，創造更多商機。