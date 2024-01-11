民進黨創黨元老林正杰表態　投侯友宜一票

林正杰。（中評社 資料照) 中評社台北1月11日電／2024選舉倒數2天，民進黨創黨元老林正杰表態，決定將票投給國國民黨2024大選候選人侯友宜，他並認為有兩種票可以改變選舉結果，一種是老黨外，另一種則是主張兩岸統一的祖國派的票。



根據《中時新聞網》報導，林正杰日前受訪時表示，大家希望下架民進黨，最後衹有爭取兩種票才可以改變選舉結果。



第一種是1980年代，從1977年“中壢事件”開始的民主運動，一起成長的老黨外。林正杰透露，民進黨成立的第一批創黨黨員中，目前還留在民進黨的衹有十分之一，有些已過世，但有不少包括他、許國泰以及鄭寶清等人，看到民進黨貪贓枉法、侵害人權，不贊成民進黨搞惡性“台獨”，製造兩岸緊張，林正杰說這些老黨外的票可能影響選舉結果。



第二種是明確主張兩岸統一的祖國派的票。林正杰提到，侯友宜一開始參選便說反對“台獨”、反對一國兩制。林正杰認為，反對一國兩制在某種意義上是說和平統一，台灣保持基本上自治現狀，這也是中共對台灣對大的容忍度。林正杰強調，若“不統、不獨、不武”對統派來說，要投這一票很困難。



“我經過很多掙扎，決定投侯友宜一票”，林正杰表示，相信侯的內在，一個警察的訓練、出身、表現，侯至少認為自己是中國人，不會認為自己不是中國人。



林正杰最後也點名賴清德把搞“台獨”作為信仰，鐵票不會散的原因是這些人被洗腦了，不論遇到什麼事都文風不動，並細數民進黨執政缺失，直言怎麼會有人支持這樣的黨？林正杰認為，民進黨這次是為“台獨”而戰，賴清德就是討厭“中華民國”。