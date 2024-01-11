美國向菲律賓轉運大量航空燃油遭批評

中評社香港1月11日電／菲律賓參議院外交關係委員會主席伊梅·馬科斯10日晚發表聲明，批評美方忽視菲律賓民眾知情權，向菲境內轉運來自夏威夷紅山散裝燃料儲存設施的大量航空燃油，並要求菲政府和軍方對此作出解釋。



11日上午，美國駐菲律賓大使館發言人說，一艘運載航空燃油的油輪抵達菲律賓蘇比克灣附近水域，這批燃油是從夏威夷紅山散裝燃料儲存設施轉運而來。發言人未提及燃油的數量。



新華社報導，伊梅·馬科斯的聲明說，去年12月底，一艘油輪從美國夏威夷出發，計劃向菲律賓轉運3900萬加侖（1加侖約合3.78升）航空燃油。馬科斯質疑美方向菲律賓轉運燃油的目的，批評美國和菲律賓政府事前一直保持沉默，要求菲政府和軍方作出解釋。



她在聲明中說，此事不僅涉及菲律賓的外交政策，還涉及主權和環境安全議題。她批評美方一再忽視菲律賓民眾的知情權。



紅山散裝燃料儲存設施是美國于20世紀40年代初在夏威夷建造的地下設施，包括20個巨型油罐。2021年11月，該設施發生嚴重泄漏事

故，造成約3000加侖遭航空燃油污染的水進入公共供水系統，數千人健康因此受到影響。該設施2022年11月又發生劇毒滅火劑泄漏事故，引發夏威夷當地政府、環保組織和民眾對美軍方的強烈不滿。美國軍方已決定關閉這一設施，把部分航空燃油轉運至全球多處“戰略地點”。

