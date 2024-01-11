侯友宜新北樹林拜票　首爾電視台現場觀察

侯友宜到新北市樹林鎮南宮參拜，韓國首爾電視台採訪團到現場採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日下午到新北市樹林鎮南宮參拜，並陪同國民黨新北市“立委”候選人洪佳君掃街拜票，現場聚集約50名支持者，高喊“侯友宜凍蒜”、“給我一個‘總統’，侯友宜”。首爾電視台記者到現場採訪，了解侯友宜的選情熱度。



首爾電視台記者在現場採訪侯友宜支持者，根據受訪者向中評社轉述，首爾電視台關心他為什麼支持侯友宜，也關心他對侯友宜兩岸政策的看法。而他則向首爾電視台表示，侯友宜是最能夠讓兩岸坐下來談的候選人，而侯也對青年人提出很多政策，包括學貸免利息等等，都讓年輕人受到吸引。



首爾電視台記者也向中評社分享，他們平時並不常駐台灣，而是大選期間來台採訪，包括民進黨、台灣民眾黨的候選人活動，他們都會到場採訪。



侯友宜參拜後致詞表示，新北市的發展還有很多受到“中央政府”侷限的地方，他會與洪佳君一起改變，洪佳君是在地認真打拚的女兒，議員任內表現很好，她如果當“立委”，加上自己當“總統”，相信樹林的建設都會更好，所以拜託大家距離大選最後不到40小時，集中力量集中選票支持3號侯友宜、趙少康。