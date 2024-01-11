趙少康：郭台銘不在台灣　被民進黨挾制威脅

國民黨2024大選副手候選人趙少康受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月11日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘2024大選支持動向成謎，和郭友好的聯電榮譽副董事長宣明智替郭發公開信挺中國國民黨侯康配，引發討論。國民黨副手候選人趙少康今天下午對此表示，宣明智有說公開信是宣寫、宣發的，還徵詢很多郭的朋友，詳情要宣說明。



但趙少康建議，郭台銘最後應大膽表態，只是郭被民進黨用幾個罪挾制住了、威脅他，手段相當惡劣，郭現在不在台灣，所以郭的支持者因應民進黨惡劣手段支持侯康配。



趙少康今天下午出席國民黨海外部主辦的“四海同心 海外團結”造勢大會，他在接受媒體聯訪時做出以上表示。



今在國民黨各基層群組，一封署名鴻海創辦人郭台銘的公開信廣為流傳，內容表態支持國民黨正副“總統”候選人侯友宜、趙少康，郭辦已否認該信為郭本人所發，聯電榮譽副董事長宣明智坦言是由他經手。趙少康今喊話郭台銘出來表示態度。



趙少康說，他也知道郭台銘的確被民進黨挾持住，民進黨用幾個罪威脅郭，郭現也不在台灣，民進黨這手段很惡劣，所以支持郭台銘的人，也應該因為民進黨用這種手段，來支持侯康。



趙少康強調，侯康提出的政見開大門走大路，政見很多，也不一一講，衹有投侯康，台灣才不會有戰爭，經濟才會繁榮，政治才會清廉，民進黨在路上，在什麼路上呢？在往戰爭爭路上，往貪腐路上。民進黨的車上坐著什麼人，不是豬哥、歪哥就是胎哥，還繼續投民進黨嗎，道理就這麼簡單。



趙少康表示，相較民進黨在往戰爭、貪腐路上，車上做豬哥、歪哥、胎哥，侯康政見開大門走大路，投侯康台灣才會和平、不會有戰爭、經濟才繁榮、政治才會清廉。