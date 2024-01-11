趙少康要柯表態　會否和民進黨組聯合政府？

趙少康今日下午到桃園市中壢區車掃拜票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康今日下午到桃園車隊掃街時表示，民進黨2024候選人賴清德已被國際風險評估公司認為是美國3個危險朋友之一，而他也要問台灣民眾黨主席柯文哲，選後會不會和民進黨共組聯合政府？趙少康左打賴清德，右酸柯文哲，火力全開。



趙少康今日下午到桃園市中壢區自立新村陪同爭取連任的國民黨桃園市第三選區“立委”魯明哲車隊掃街拜票，包括國民黨桃園市長張善政和國民黨桃園市黨部主委黃敏恭等人都到場陪同，藍營把握選前倒數階段，積極搶攻眷村票。



趙少康指出，國際風險評估公司“歐亞集團”（Eurasia Group）說美國有3個危險的朋友，第一個是烏克蘭的澤倫斯基，第二個是以色列的塔尼亞胡，第三個就是台灣的賴清德。



“現在大家把賴清德當成國際上很危險的人物”，趙少康認為，連美國都可能被賴清德挾持，他說拜登到時候可能都抵擋不住賴清德逐步的朝“台獨”去進行，所以賴清德是台海和平很大的一個威脅，大家必須要知道這一點。



另外，在2024大選剩下不到48小時的時候，趙少康說他想要柯文哲清楚表態，選後會不會跟民進黨組織聯合政府？會不會跟民進黨一起去推“立法院”的“副院長”，但柯卻不回答這個問題。

