中方呼籲有關各方為緩和紅海緊張局勢發揮作用

中評社香港1月11日電／聯合國安理會10日表決通過第2722號決議，強烈譴責也門胡塞武裝在紅海襲擊商船。中國常駐聯合國代表張軍在表決後作解釋性發言，呼籲有關各方嚴格遵守《聯合國憲章》和國際法，為緩和紅海緊張局勢發揮建設性負責任作用。



新華社報導，張軍說，一段時間以來，胡塞武裝在紅海水域多次襲擊和扣押商船，引起國際社會廣泛關切。紅海水域是重要的貨物和能源運輸通道，確保該水域安全暢通，不僅有利於維護地區和平與穩定，也有利於維護全球供應鏈穩定暢通和國際貿易秩序，符合國際社會的共同利益。基於上述立場，中方對安理會進一步採取適當行動、維護各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利持開放態度。中方建設性地參與磋商，並就相關問題提出了修改意見。提案國對決議草案作出改進，但有些修改意見沒有納入案文，決議草案在若干關鍵問題上仍模棱兩可，令中方擔憂可能達不到預期效果，甚至帶來消極後果，導致地區緊張局勢進一步升級。因此中方在表決中投了棄權票。



張軍強調，中方呼籲胡塞武裝根據安理會決議要求，立即停止襲擾民用船隻的行為，尊重各國在紅海水域的航行自由。中方呼籲有關各方嚴格遵守《聯合國憲章》和國際法，為緩和紅海緊張局勢發揮建設性負責任作用。任何國家都不得曲解和濫用這項決議有關條款，在紅海水域製造新的緊張局勢。



張軍說，必須看到，當前紅海的緊張局勢是加沙衝突外溢影響的表現之一。這是不容忽視的事實。中方多次強調，在加沙立即實現停火刻不容緩，是當前壓倒一切的前提，是國際外交努力的最優先事項。中方對安理會剛剛通過的決議未能明確要求在加沙立即實現停火表示遺憾。中方將繼續同安理會和國際社會一道，為推動加沙實現停火止戰、紅海緊張局勢降溫、也門問題政治解決、實現中東和平穩定作出不懈努力。