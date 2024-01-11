韓國瑜自嘲：這陣子忙到到頭髮都掉光了

國民黨不分區“立委”排名首位的韓國瑜出席海外僑胞造勢活動。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨不分區“立委”排名首位的韓國瑜今天下午出席海外僑胞造勢活動，他一現身就引來全場歡呼，看得出在僑界的人氣非常高，韓也展現獨特的幽默，笑稱自己這陣子很忙，聽直播主說，這是他第110場選舉活動，忙到他的頭髮都掉光了，臉也從國字變成瓜子臉，讓台上台下都笑翻了，現場選舉的緊繃氣氛也瞬間輕鬆許多。



韓國瑜也提到，前兩天每個人手機都收到中共打來的警報，他認為，這是因為今年沒有香港反送中，也找不到王立強的間諜雙胞胎再來弄大陸介選，民進黨老狗變不出新把戲，因此他拜託僑胞把選票爆炸出去，唯一支持國民黨的侯康配。



國民黨海外部今天下午舉行“四海同心，海外團結”造勢大會，現場有千位海外僑胞出席，邀請馬英九、2024副手候選人趙少康和韓國瑜等人出席，現場氣氛熱絡，尤其在韓到場時更是達到高潮。



韓國瑜強調，如果賴清德當選，堅持“台獨”綱領往下推進，未來台灣陷入的危險，是無法測知的變數，這些是海外僑胞看得最透徹。而民進黨執政八年拿不出政績，唯一讓全台灣人民印象最深刻的就是貪污，瘋狂地撈。



韓國瑜說，現在的選票非常接近，大家必須藉著這張選票改變台灣命運，讓過去幾十年台灣人民善良純朴精神重新回來，一個政府的風氣要導正，要三年時間，但學壞只要三天，要導正善良風氣，談何容易，所以要拜託大家全力支持侯康配，以及國民黨推出的區域“立委” 政黨票請投9號國民黨，希望36小時後會發現侯友宜、趙少康贏得選舉，國民黨“立委”大勝，天空重現彩雲，擺脫烏雲。

