郭董公開信事件　國民黨：民眾黨不道歉就告

國民黨召開“宣明智說經手幫郭講出心中話，民眾黨信口雌黃，黃國昌應道歉”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨11日召開記者會表示，有關今日以鴻海集團創辦人郭台銘為名流傳的訊息，聯華電子榮譽副董事長宣明智已說明是他居間聯繫，並與其他幾位朋友合力完成的，國民黨完全沒有參與，更沒有轉傳或任何角色，但民眾黨仍召開記者會指責國民黨出奧步，令人非常遺憾！要求民眾黨在明天中午以前，對此事正式公開澄清、道歉，否則，對於民眾黨違反選罷法，甚至誣告的行為，一定會提出法律動作，絕不寬貸。



國民黨11日召開“宣明智說經手幫郭講出心中話，民眾黨信口雌黃，黃國昌應道歉”記者會，文傳會主委林寬裕、侯友宜競辦發言人黃子哲出席。



有關今日以郭台銘為名流傳的訊息，林寬裕表示，國民黨對此訊息內容經過查證，未採信採訊息內容，因為選舉期間各種訊息很多，國民黨對此非常謹慎。但民眾黨卻對此訊息召開記者會，具名指責國民黨出奧步，冒名幫郭台銘發信，這根本是不實指控，幾乎在同一時段，宣明智說明是他居間聯繫，並與其他幾位朋友合力完成的，此爭議就已經真相大白。國民黨完全沒有參與，更沒有轉傳或任何角色。



林寬裕指出，民眾黨見獵心喜、興風作浪、無中生有，指責國民黨散發消息，甚至到法院提告違反“總統”“副總統”選舉罷免法第九十條，他強調，違反此法條的人應該是黃國昌，因為黃並未向國民黨查證，甚至後來知道跟國民黨無關，依然信口雌黃說國民黨出奧步，令人非常遺憾！民眾黨不應該為了選舉無中生有、信口雌黃。



林寬裕也表示，“認錯並不難”，民眾黨知錯能改，認錯就好了，民眾黨在查證上的疏失，應該要向國民黨、侯辦與社會大眾道歉。



黃子哲則表示，此事件很快真相大白，真相就是民眾黨是“白賊”， 明知道跟國民黨、侯辦無關，還無端指控、無端抹黑；他鄭重強調，侯友宜辦公室對於這信件的內容或者流出等相關狀況，事先毫無所悉、毫不知情、更毫無關係，所以要這樣抹黑、汙衊，根本大可不必。

