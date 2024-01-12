1月11日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月12日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月11日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是發布會問答全文：



毛寧：應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布、瑞士聯邦主席阿姆赫德、愛爾蘭總理瓦拉德卡邀請，國務院總理李強將於1月14日至17日出席世界經濟論壇2024年年會並對瑞士、愛爾蘭進行正式訪問。



中共中央政治局委員、外交部長王毅將於2024年1月13日至18日應邀訪問埃及、突尼斯、多哥、科特迪瓦。這也是中國外長連續34年年初首訪非洲。之後，王毅外長將於1月18日至22日應邀訪問巴西、牙買加。



新華社記者：你剛才發布了李強總理將出席世界經濟論壇2024年年會的消息。能否進一步介紹有關活動安排和中方期待？



毛寧：與會期間，李強總理將出席論壇年會開幕全會並作為受邀領導人發表特別致辭。



當前，世界面臨諸多不確定不穩定因素，全球經濟增長乏力。本屆年會的主題是“重建信任”。我們期待同與會各方一道，加強交流溝通，增進相互瞭解和信任，為推動世界經濟復甦、完善全球經濟治理、共同應對挑戰作出中國貢獻。



《中國日報》記者：發言人能否介紹李強總理此次訪問瑞士和愛爾蘭的有關安排和期待？中方如何評價當前的中瑞關係和中愛關係？



毛寧：李強總理訪問瑞士期間，將同阿姆赫德主席及其他聯邦委員舉行會談，就中瑞關係及各領域互利共贏合作、國際和地區問題交換意見。



中國和瑞士建交74年來，雙邊關係發展良好。2016年兩國確立創新戰略夥伴關係。2017年初，習近平主席成功對瑞士進行國事訪問，雙方達成一系列重要合作共識，為中瑞關係的發展作出重要戰略引領。雙方在經貿、金融、創新、人文等領域的合作基礎深厚、潛力巨大。

