選戰倒數！陳水扁突發“台灣的選擇”柯粉沸騰

陳水扁迷因圖文字寫上“台灣的選擇”，引發許多揣測。（照:陳水扁新勇哥物語臉書) 柯文哲與陳水扁。（照:陳水扁新勇哥物語臉書) 中評社台北1月11日電／2024大選倒數2天，陳水扁今日在臉書與IG等社群發文，秀出一張扁式迷因圖，上面有“台灣的選擇”5字。這口號正是民眾黨2024大選候選人柯文哲的競選口號“台灣的選擇、柯文哲”，網民留言為之沸騰，特別是柯粉。但陳水扁未做解釋。



柯文哲曾任陳水扁醫療小組召集人，兩人關係一直不錯，扁從台北搬到高雄，柯偶爾會前往探望，除了就政治交換意見，也提供醫療諮詢。



民眾黨不分區“立委”候選人排名第三的陳昭姿曾是陳水扁醫療小組發言人。傳出陳昭姿曾透露，柯文哲曾承諾“當選會特赦陳水扁”，還稱柯“親口告訴我他會”。對此，柯文哲之前回應，不要講特赦，正確講法是這個案子要解決，要對社會有交代。



陳水扁常在臉書、IG分享自己合成的哏圖，今日他在社群發出一張圖，一個獨眼人穿著正裝、戴禮帽，肩膀上還有一隻青蛙，右下角則放上自己的照片，並寫下“台灣的選擇”。



“陳水扁迷因圖”曝光隨後引來網友討論，認為是陳水扁在表態，不陳水扁並未多加說明。



也有網友們留言“民進黨跟賴清德今年都不是用這口號捏”、“扁哥會投美德嗎”、“很明顯暗示要投柯文哲”、“背骨跑去支持柯，實在令人失望”、“這口號，陳水扁暗示很明顯內”、“陳水扁“總統”很瞭解新潮流的黑暗，你看他的文字很明顯了”、“謝謝～陳水扁前“總統”的選哲”。

