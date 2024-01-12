中國外長今年首訪非洲有何意義？外交部回應

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月12日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月11日在例行記者會上介紹，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於2024年1月13日至18日應邀訪問埃及、突尼斯、多哥、科特迪瓦。這也是中國外長連續34年年初首訪非洲。之後，王毅外長將於1月18日至22日應邀訪問巴西、牙買加。



中國外長今年首訪非洲有何特殊意義？毛寧表示，中共中央政治局委員、外交部長王毅此次訪問非洲四國，將延續中國外長34年來每年首訪非洲這一優良傳統。去年中非領導人對話會上，習近平主席提出支持非洲工業化、農業現代化、人才培養三大新的合作舉措，非方反響熱烈。今年，中非合作論壇將舉辦新一屆會議。埃及、突尼斯、多哥、科特迪瓦都是中國的友好合作夥伴。王毅外長此訪旨在推動落實中非領導人對話會成果，就中非合作論壇新一屆會議同非方對接，賡續中非傳統友誼，鞏固中非團結合作勢頭。



毛寧續指，巴西、牙買加是中國在拉美和加勒比地區的重要合作夥伴。中國同兩國傳統友誼深厚，經貿、人文等領域的交流合作成果豐碩，在諸多地區和國際問題上有著相同或相近立場。今年恰逢中國和巴西建交50周年、中國和牙買加建立戰略夥伴關係5周年，我們將以此為契機，通過此訪同兩國進一步夯實政治互信基礎，深化各領域互利友好合作，密切在重大國際和地區問題上的溝通和協作，推動中巴、中牙及中拉關係持續深入發展。

