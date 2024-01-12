外交部：敦促美方停止介入台灣地區選舉

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月12日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月11日在例行記者會上就外媒提出的有關台灣選舉問題予以回應。她表示，台灣地區選舉是中國的地方事務，不容任何外部干涉，美方公然對台灣地區選舉說三道四，中方表示強烈不滿和堅決反對。



有外媒記者在發布會上提出兩個關於台灣選舉的問題。他稱，昨天，美國有關官員稱，台灣選舉結束後，白宮將派一個非正式代表團去訪問台灣。



對此，毛寧表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來。美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重、妥善處理涉台問題，停止美台官方往來，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號，不得以任何形式介入台灣地區選舉，避免給中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。



這位記者還提到，昨天美方也稱，需要反對任何干涉台灣選舉的行動，有報導稱這是對中國的一種警告。



毛寧駁斥說，台灣問題是中國內政，台灣地區選舉是中國的地方事務，不容任何外部干涉，美方公然對台灣地區選舉說三道四，中方表示強烈不滿和堅決反對。



毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動兌現美國領導人所作的承諾，停止以任何方式介入台灣地區選舉，停止向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權、安全和領土完整。

