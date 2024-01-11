侯友宜喊話組藍白聯合政府　做不好不連任

國民黨2024候選人侯友宜11日在臉書向“白色力量的同伴們”喊話，“藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合”，完成政黨輪替。（侯友宜臉書） 中評社台北1月11日電／2024大選進入最後倒數階段，中國國民黨候選人侯友宜11日傍晚在臉書發文，向“白色力量的同伴們”喊話。侯友宜引用國民黨台中市長盧秀燕的話：“藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合”。藍營是2024年推動政黨輪替的主力，但白色力量是這次藍綠天秤的關鍵砝碼，會決定台灣未來。侯承諾，如果政黨輪替，國民黨一定推動藍白聯合政府，結合白色力量的價值主張，實現清廉勤政、和平台灣！做不好，不連任。



侯友宜臉書全文如下：



致白色力量的同伴們，大家好：



剩二天投票，決定台灣未來四年，你們的力量絕對關鍵！過去半年多來，我們藍白兩黨及群眾，雖然沒有整合，但是我們仍堅持著共同的初衷—實現台灣第四次政黨輪替。



因為，我們都看到，民進黨執政8年，貪腐鴨霸、政策無能；我們都感受到，絕大多數民眾，強烈要求下架民進黨。我們兄弟登山、各自努力，奮鬥往同一個目標前行。



希望就像盧秀燕市長講：“藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合！”。我們對民意感知相同，所以很多政見非常相似；包含：恢復兩岸觀光文教交流、盡速完成兩岸人民監督條例、尊重“憲法”、維持兩岸和平、採用核能優化能源政策、徹查貪腐弊案（我主張加上設立特偵組）、反對廢死（柯主席主張修法加上終身監禁），我提出強化醫療投資到GDP8%、廢除巴氏量表，柯主席也立刻跟進同意...。

