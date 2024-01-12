中評關注：國民黨大動作槓白營　棄保難預測

國民黨大動作與民眾黨互槓，但侯友宜仍扮白臉對柯陣營深情喊話，選情變化難測。（照：取自侯友宜臉書） 中評社新北1月12日電（記者 楊騰凱）2024大選倒數，11日網傳一封“郭台銘公開信”呼籲集中選票投中國國民黨“侯康配”，引爆台灣民眾黨與國民黨的大戰，開記者會互轟，是藍白合談判破局後第一次激烈互槓。由於距離投票日只剩下最後一天，藍白大動作可以感受出選情張力很大，不過棄保會如何流動很難預測。



侯友宜11日傍晚則在臉書發文扮起“白臉”對柯陣營喊話，強調在選戰混亂中，很多東西是幕僚塞給柯的，這不是柯和白色力量的原意，侯承諾選後一定組藍白聯合政府。



11日網路流傳一封“台灣阿銘公開信”，內容提及“集中選票投給侯友宜、趙少康”，不過此信遭郭辦否認，並交由律師處理，事後聯電榮譽副董事長宣明智表示，該信是他與友人共同草擬，幫郭說想說的話。宣明智與郭台銘兩人都是科技產業大老，彼此相當友好。



由於郭台銘前段時間一直與柯文哲互動有加，藍白談判破局的君悅飯店會談，也是柯文哲與郭台銘一起出席，和國民黨侯友宜、朱立倫角力，既然郭柯關係如此密切，假設郭真的在選前最後一刻公開呼籲集中選票投給國民黨侯康配，外界難免好奇是否將影響到部分柯文哲支持者的投票意向，形同引發侯、柯棄保的最後一根稻草。



也許正因為郭台銘的號召可能給柯文哲選情帶來不可預測的深遠影響，民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、黃珊珊以及陳智菡，11日下午召開臨時記者會，指該封信件事由侯友宜競選辦公室發言人黃子哲擔任董事的中華日報社旗下媒體“中華新聞雲”公布，已觸犯選舉罷免法意圖使人不當選，他們已向台北地檢署告發。



而國民黨方面也不甘示弱，在民眾黨記者會後，國民黨也召開記者會，強調宣明智已說明此信是他居間聯繫，並與其他幾位朋友合力完成的，國民黨完全沒有參與，更沒有轉傳，要求民眾黨在12日中午以前，對此事正式公開澄清、道歉，否則一定會提出法律動作，絕不寬貸。