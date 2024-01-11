賴蕭台中選前之夜　1.2萬座位靠動員

民進黨賴蕭台中選前之夜開場，會場後方還沒坐滿。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月11日電（記者 方敬為）民進黨賴蕭配今天晚間舉辦台中市選前之夜造勢晚會，與台灣民眾黨柯文哲“南方崛起”造勢活動同一地點，但支持者熱情大不同，主辦單位擺出1.2萬張椅子，活動開場僅坐滿四分之一，還有很多支持者搭遊覽車運送過來，跟民眾黨的造勢一開場座位就半滿，氣氛相差甚遠。



力拼中台灣選票，民進黨選前黃金周特別選在台中、彰化、南投、苗栗等縣市舉辦大型造勢，11日中台灣選前之夜更鎖定最大票倉台中市舉辦“美德贏台灣，台中選前之夜”，正副手候選人賴清德、蕭美琴都會出席，蔡英文也到場力挺，加上台中8席區域“立委”選將都登台造勢，宣示大選“決戰中台灣”的意味濃。



民進黨賴蕭配台中選前之夜選在東區台中火車站旁空地，與民眾黨大選候選人柯文哲上個月舉辦“南方崛起”台中大造勢同一地點，當時柯營宣布湧入4萬人相挺，11日綠營同地造勢，隔空拚場，但綠白支持者熱情大不同。



民進黨賴蕭造勢場擺出1.2萬張椅子，晚間6點開場，僅坐滿四分之一，因為支持者大部分是透過遊覽車動員而來，還有很多支持者塞在路上，需要時間陸續填滿；與柯文哲造勢活動一開場就半滿，多數支持者自主前來，甚至漫出去場外，兩者相差甚遠。

