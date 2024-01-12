李振廣答中評：白宮罕見簡報 不被賴拉下水

北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣（中評社資料照） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧）台灣地區大選在即，美國白宮國安會10日晚間非同尋常地就台灣地區大選舉行專題媒體電話簡報會，並有白宮不具名高官重申，美國堅持其長期的“一中政策”，不支持“台獨”，反對任何一方片面改變現狀，支持兩岸對話。就此，北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣在接受中評社記者採訪時表示，白宮方面罕見地發布簡報，再次重申不支持“台獨”，除了是想警告賴清德及民進黨當局，也是向中國大陸展現一種新姿態，即“支持兩岸對話，不反對兩岸和平統一”。但也要注意到的是，美國為了自身的利益，仍會繼續把台灣當作牽制中國大陸發展的“棋子”。



李振廣表示，美國的相關表態顯示出美國對於賴清德及民進黨當局非常“不放心”，因為近段時間以來，賴清德及民進黨當局“全力以赴”和大陸搞對抗，給兩岸關係造成極大的負面影響。如果民進黨當局繼續執政，那麼兩岸危機升高的可能性極大，因此在這種情況下，白宮方面罕見地發布簡報，再次重申不支持“台獨”，除了是想警告民進黨當局，也是向中國大陸展現一種姿態，即“支持兩岸對話，不反對兩岸和平統一”。



李振廣說，美國作為一個實用主義的國家，沒有理由反對兩岸以和平方式實現統一，因為“台獨”會帶來戰爭，正如國台辦新聞發言人陳斌華回答記者提問時所說的，賴清德聲稱將延續蔡英文的“台獨路線”、“對抗路線”，會讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。所以民進黨當局搞“台獨”，並不符合美國的利益，它自然會堅決反對。此外美國稱“只要是以和平方式解決兩岸分歧，我們對最終解決方案不持立場。”，表明美方不反對兩岸在“一個中國”原則基礎上以和平的方式實現統一，這可以看作是一個重大的政策宣誓。不過需要注意的是，雖然美國明確表示反對“台獨”，且不反對兩岸和平統一，但這並不代表美國會支持和平統一，因為要支持和平統一的話，那麼美國需要對其一系列政策進行調整並配合中國，在當前情勢下顯然是不可能的。

