蕭美琴登台中選前之夜　砲轟盧秀燕建設不力

蕭美琴登上台中選前之夜造勢舞台，拉抬民進黨籍“立委”候選人。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月11日電（記者 方敬為）民進黨副手候選人蕭美琴11日出席台中選前之夜造勢，強調台灣在蔡英文帶領下已走在正確軌道，經濟正成長，並接軌國際，請大家務必讓台灣繼續向前行，她並拉抬台中8席“立委”選將，痛批國民黨台中市長盧秀燕平常自稱媽媽，結果建設城市不力，到選舉就抹黑，責任推給綠委，抹煞民代努力，呼籲支持者要替綠委平反，票投民進黨選將，綠營全壘打。



力拼中台灣選票，民進黨選前黃金周特別選在台中、彰化、南投、苗栗等縣市舉辦大型造勢，11日中台灣選前之夜更鎖定最大票倉台中市舉辦“美德贏台灣，台中選前之夜”，正副手候選人賴清德、蕭美琴都會出席，蔡英文也到場力挺，加上台中8席區域“立委”選將都登台造勢，宣示大選“決戰中台灣”的意味濃。主辦單位7點宣布，現場超過3萬人。



蕭美琴晚間7點登台，強調台灣這輛車在蔡英文8年的掌舵之下，已走在正確軌道，不只爭取外資投資台灣創紀錄，也拓展國際貿易市場，更達成了台美21世紀貿易協定，當中就有中小企業專章，台美要一起合作解決中小企業的問題，未來賴蕭若當選，會承接蔡英文路線，以全最高的標準接軌世界經濟，台灣跟世界可以深化合作。



蕭美琴提到，台灣不能再走回頭路，台灣的歷史就是克服萬難的歷史，總是在夾縫中生存，總是在困難中成長，她明白，有部分民眾沒有獲得經濟成長的果實，這方面是她未來會繼續努力的目標，請大家給賴蕭配機會。賴清德4年副手已經累積經驗，我們這一組絕對是治理“國家”的即戰力，懇請大家繼續支持台灣民主和平永續繁榮的路線。



蕭美琴並拉抬綠營8席區域“立委”候選人，批評有一個市長（盧秀燕）平常自稱媽媽，建設城市不力，一到選舉就抹黑，把責任推給“中央”、綠委，抹煞民代努力，對民進黨認真做事的“立委”很不公平，呼籲支持者要替優秀的綠委平反，票投民進黨，大選、“立委”、政黨票集中票源，讓團結台灣的這一組繼續帶領，繼續往前走。

