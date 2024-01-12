趙少康：我們是贏的　但要慎防民進黨出奧步

趙少康11日傍晚到桃園輔選，受到支持者熱情歡迎。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康11日傍晚到桃園輔選拜票時表示，就他從各方消息得到的消息是“我們是贏的”，但要贏多一點才能更放心，且選情變來變去，不知道民進黨又會出什麼“奧步”？他希望支持者能踴躍拉票，絕對不能分散選票。



趙少康11日傍晚到桃園市中壢區與平鎮區為爭取連任的國民黨桃園市第三、第五選區的魯明哲和呂玉玲輔選拉票，包括國民黨桃園市黨部主委黃敏恭與多位藍營桃園市議員都到場陪同。



“我們是贏的！”趙少康指出，就他從各方消息得到的消息是贏的，但要贏多一點才能更放心，且選情變來變去，在最後幾個小時不知道民進黨又會出什麼“奧步”？他希望支持者能踴躍拉票，絕對不能分散選票，因為一分散就浪費了。



趙少康也嘲諷民進黨的選舉廣告“在路上”說，那台車是朝危險戰爭及貪腐邁進，他認為車上應該不只3個人，還有民進黨的“胎哥”(閩南語：骯髒)和“歪哥”(閩南語：貪汙)的人在車上，絕對權力使人絕對腐化，用寶貴選票給民進黨一點顏色瞧瞧。趙強調，這場選舉攸關兩岸的和平與戰爭，如果民進黨賴清德不幸當選，兩岸關係用腳想就知道一定不好。



“當選後讓中國觀光客1年800萬人次來台”，趙少康說，馬英九執政時期，大陸觀光客1年約有420萬人次來台，“侯康配”當選後要挑戰馬英九，讓大陸觀光客每年有500萬到800萬人次來台旅遊，讓做生意的民眾有源源不絕的客人。



趙少康強調，這場選舉非常重要，攸關兩岸的和平與戰爭，現在兩岸關係不好，蔡英文8年與對岸老死不相往來，大家都說台海風險很高，但至今至少沒喊過“台獨”，而如果賴清德不幸當選，兩岸關係用腳想就知道一定不好，因為賴很危險，大家要用選票阻止賴當選，他拜託大家請一定要集中選票支持“侯康配”。