屏東議長女兒曝郭台銘不挺柯　呼籲集中投侯

周孟蓉臉書發文。（取自周孟蓉臉書） 中評社新北1月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨屏東縣議長周典論女兒、中國國民黨中常委周孟蓉11日晚間在臉書發文表示，鴻海創辦人郭台銘去年11月25日致電給她，於電話中明確表達郭不會支持台灣民眾黨柯文哲，因為支持柯文哲就是保送民進黨賴清德，更是葬送“中華民國”。郭呼籲“總統”大選集中支持國民黨侯友宜。



周典論因捲入郭台銘連署涉賄案，去年12月25日被羈押禁見，迄今尚在看所守。同案的周孟蓉則獲交保。



周孟蓉臉書全文：



各位“全國”的鄉親，我是屏東縣議長周典論的女兒周孟蓉。



我負責任明確的轉述鴻海創辦人郭台銘先生於去年11月25日打電話告訴我“為了守護‘中華民國’”、政黨輪替他不會也不能支持柯文哲；因為支持柯文哲就是保送賴清德，更是葬送“中華民國”。



他表示，“總統”大選唯有集中選票，支持侯友宜才能完成政黨輪替，下架民進黨。



唯有集中選票支持侯友宜，下架民進黨，才能守護“中華民國”。



唯有守護“中華民國”的候選人，才能為“中華民國”掌舵，台灣才能走出困境，人民才能安生立命。



郭董告訴我們，他是警察子弟，對“國”家忠誠，守護“中華民國”，是一生的信念、信仰。



無論政局如何變遷，政治人物之間如何分合，對他而言守護“中華民國”這個信念不容抵觸。



藍白合下架民進黨，是數學問題，更是民意體現。雖然最終沒有成功，但民意的呼喚和渴望，有良心的政治人物都不能漠視，更不能違背。



基於這樣的良心，郭董明確告訴我們，為了下架民進黨，他不能也不會，更不可支持柯文哲。



因為支持柯文哲等於保送賴清德，更等於葬送“中華民國”。



所以，守護“中華民國”及我們的下一代，唯一的一條路集中選票支持侯友宜。



郭董說，他生在台灣，企業的發軔成長也在台灣。台灣阿銘深刻體會，“國家”不安定，人民不安心，一切都是空談。



郭董當時告訴我們，不管是他自行連署，或藍白合，這些都是過程，唯一的目標，就是政黨輪替。



就是因為郭董這個初衷，我和父親才奮不顧身，投入守護“中華民國”的使命。



即便因此我和父親受到政治迫害，父親周典論，甚至坐了政治黑牢。



但，我們不改其志，正如同郭董也不改初心。