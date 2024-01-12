林慧虹：亞洲經濟繼續發光　印度增長最快

亞洲金融論壇2024策劃委員會主席林慧虹（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月12日電（記者 段曉魯）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第17屆亞洲金融論壇，將於1月24至25日灣仔香港會議展覽中心隆重舉行，主題為“多邊合作 同譜新篇”。亞洲金融論壇2024策劃委員會主席林慧虹在記者會上表示，今年全球10個人口最多的國家及地區，有8個將有選舉，政治環境一定會為經濟及市場帶來波動，而亞洲會繼續成為全球經濟增長亮點，印度有望成為全球經濟增長最快的國家。



林慧虹表示，2023年全球主要經濟議題集中在高利率及通貨膨脹，而今年全球主要經濟議題預計集中在通脹放緩以及利口可能下調。市場將聚焦於寬鬆政策的時機和力度，以及多個國家及地區的選舉。在複雜多變的環境下，亞洲金融論壇提供了一個寶貴機會讓各界交流不同觀點，並促進多邊合作。在論壇上專家所分享的真知灼見，將可讓與會者對不同專題有更深入瞭解，助他們為新一年作部署。



林慧虹表示，美國經濟有望實現軟著陸，通脹亦將放緩。滙豐環球研究的預測顯示，美國通脹率今年底至明年初或降至2%，相信聯儲局最快6月開始減息，今年至明年底合共減幅達1.5厘，換言之明年底的聯邦基金利率目標區間將降至3.75至4厘。



內地方面經濟方面，林慧虹預期，今年房地產市場仍然偏軟，但相信中央會繼續加大政策支持力度，包括減息降準，預期內地經濟今年增長4.9%。



林慧虹稱，今年全球10個人口最多的國家及地區，有8個將有選舉，政治環境一定會為經濟及市場帶來波動。但她相信，亞洲會繼續成為全球經濟增長亮點。其中，印度有望成為全球經濟增長最快的國家。至於東盟的人口紅利良好，經濟轉型前景正面，預期東盟6個國家今年經濟增長約4.7%。







