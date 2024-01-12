亞洲金融論壇　中東市場機遇將成為討論焦點

亞洲金融論壇2024記者會（中評社 段曉魯） 中評社香港1月12日電（記者 段曉魯）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第17屆亞洲金融論壇，將於1月24至25日灣仔香港會議展覽中心隆重舉行，主題為“多邊合作 同譜新篇”。



東盟及中東擁有龐大經濟實力及潛力，在推動全球多邊合作發展上扮演重要角色。今屆論壇反應踴躍，論壇主題討論環節將由一場加開至兩場，讓多位東盟、中東及來自世界各地的財金領袖聚首一堂，探討未來財政政策走向，迎接可持續的經濟發展，中國內地、東盟及中東機遇勢成討論焦點。



論壇首日，香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇將主持兩場主題討論。在早上舉辦的主題討論Ⅰ，請來卡塔爾財政部長 Ali bin Ahmad Alkuwari、泰國財政部副部長 Julapun Amornvivat、埃及財政部長 Mohamed Maait 及克羅地亞財政部長 Marko Primorac，分享各國對2024年的財金政策展望。而在首日下午舉辦的主題討論Ⅱ，由伊斯蘭開發銀行行長 Muhammad AI Jasser、埃及規劃及經濟發展部部長 Hala Elsaid博士、歐洲聯盟委員會金融穩定、金融服務和資本市場聯盟副總幹事Alexandra JourSchroeder、印尼財政部副部長蘇阿哈西爾·納扎拉，以及新開發銀行行長羅塞夫，剖析多邊合作對區域經濟發展的影響、金融危機及經濟可持續發展等議題。



同日舉行的政策對話，將由香港金融管理局總裁餘偉文擔任主持，亞洲開發銀行、蒙古中央銀行、德國聯邦銀行、杜拜金融服務管理局、國際貨幣基金組織（IMF）的代表將以“促進國際經濟及金融合作”為主題，分享香港如何協助推動國際經濟、金融及貨幣政策。