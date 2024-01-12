黃清賢答中評：美不希望台海狀況不可預期

南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢（中評社資料圖） 中評社北京1月12日電（記者 海涵）美國白宮國安會10日晚間罕見舉行台灣大選專題媒體電話簡報會。白宮不具名高官重申，美國堅持其長期的“一中政策”，不支持“台獨”，反對任何一方片面改變現狀，支持兩岸對話。南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢在接受中評社記者採訪時表示，兩岸關係涉及到美國的重大利益，美國絕不可能允許台海產生不可預期狀況。



黃清賢表示，美國一直稱其“不介入台灣選舉”，但卻在此時以台灣選舉為專題舉行簡報會，這是此次簡報會之所以罕見的地方。究其原因則是，此次台灣選舉對於兩岸情勢有著深刻意涵。兩岸關係現在正面臨高度風險，美國近期也一再重申“希望台海和平穩定”，美國絕不希望此次選舉產生任何“擦槍走火”，即不希望出現所謂“台灣獨立”這樣的激進言論導致不可預測的情況發生。



“這也讓我們認識到，台灣同胞在投下這一票的時候，不僅是決定未來四年自己的生活品質能否改善，更重要的是，全世界都在關注台灣同胞是否能做出讓台海穩定發展、讓區域緊張形勢得到緩和的正確選擇。”黃清賢說，美國對此尤為關注。

