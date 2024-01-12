中評關注：柯文哲機會挑戰都在年輕人投票率

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）2024大選倒數時刻，藍營頻操作棄保，終讓白營炸鍋，選前關鍵時刻藍白幾乎走向翻臉，為“立委”選舉增添變數。在“總統”大選部分，台灣民眾黨2024候選人柯文哲似有帶起民眾投票的熱情，街頭巷尾開始出現中壯年與柯的車隊打招呼，但終究柯的機會還是在年輕人投票率，這股選民的熱情，能否催動投票率，也是柯的挑戰，還有待觀察。



柯文哲在藍白整合破局後，泛藍支持者的歸隊，讓柯的選情一度低迷，但在12月20日前後，柯陣營開始扭轉頹勢，並接連於台南、桃園、新竹、高雄、台中等多場造勢活動中，營造出連柯陣營都意料之外的人潮，場場破萬的民意也讓柯文哲選情逐漸站穩腳跟。



柯陣營近期的選戰策略，主要是催動投票率，包括推動參與造勢民眾身上別一根小草作為象徵的“小草精神”、YouTube超過500萬訂閱的網紅葉式特工，自主發起“扛阿北護台灣”，及孩子回家向長輩拉票的“孫子兵法”，再加上柯陣營也塑造出自己有別於藍綠豐厚資源，處在傳統媒體弱勢的“哀兵政策”，開始發酵催動認同的民眾自主站上街頭。



觀察藍綠白造勢場合，藍綠都屬於遊覽車動員的“傳統造勢”，好處是確定人夠多、媒體上畫面好看，但壞處是往往台上還沒結束，台下民眾就趕著離場，或是被媒體拍攝到吃便當的畫面，而白則類似自主動員的“公民運動”，如同2020年代表國民黨的韓國瑜造勢每場10萬人起跳，支持者都是自己想要參與造勢活動，造勢的人數雖不像藍綠喊得那麼多，但選民熱情與黏著度卻非常高，也可能帶動拉票的效應。

