快評：如何約束賴清德？或讓美方很頭痛

中評社快評／美國台海問題專家郝志堅（Dennis Hickey）對中評社表示，毫不掩飾地將自己描述為“台獨工作者”的賴清德如果當選，無疑將破壞台北與北京的關係，並增加台灣成為美國政府又一個海外噩夢的可能性。如果民進黨勝選，美國政府應公開重申不支持“台獨”、反對任何片面改變現狀的長期政策，並提醒台灣當局：當年陳水扁為其挑釁性行為付出了代價。郝志堅指出，拜登政府應該通過低調外交，提醒台灣當局：陳水扁當年的行為導致小布什政府在回應他的挑釁行為時，採取了更為“嚴厲”的策略。當時國會中的共和黨人甚至警告說，台灣單方面改變將使“台灣關係法”無法實施。值得慶幸的是，陳水扁緩和了他的一些行為，美國政府沒有採取嚴厲措施。



郝志堅對台灣政黨政治現狀非常熟悉瞭解，對民進黨的歷史也是了如指掌。郝志堅的上述看法，再次反映出美國官方、智庫專家對賴清德以及賴清德若當選後的危害性已經有定論了，起碼是共識，即為：賴清德當選對美國不利。主要原因則是，賴清德在“台獨”方面的固執頑強，不知進退，上台之後必然會引爆兩岸關係，陷美國於戰爭危機。



郝志堅建議美國政府按照約束陳水扁的方式制約賴清德，這是防患於未然的積極建議，應該成為美方的預案之一。但問題在於，賴清德不是陳水扁，陳水扁的軟弱與妥協性格，賴清德沒有，也就是說，美方約束陳水扁的手段力度不足，可能對賴清德沒有用。一旦賴清德當選，如何約束，將是美方最為頭痛的問題。



當前來看，藍綠絞纏，勝負難定，不到最後開票都不知道。如果賴清德選輸了，美方的擔心就多餘了。如果賴清德當選，美方沒有更加嚴厲的措施來作對付，其海外噩夢就一定會成真。勿謂言之不預！