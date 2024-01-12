吳崇涵語中評：美方對台灣這次的選舉很擔憂

政大外交系主任吳崇涵。（中評社資料照） 中評社台北1月12日電（記者 張嘉文）美國白宮國安會召開史無前例的台灣選舉背景簡報會，重申不支持“台灣獨立”的基本立場。政治大學外交系主任吳崇涵接受中評社訪問時對此表示，在台灣大選前美國表態不支持“台獨”，這是美方歷屆大選來從沒有過的動作，基本上是展現了美國對台灣這次大選的擔憂，也展現了美國人對民進黨賴清德當選或當選之後，兩岸關係與美中台關係的憂心。



吳崇涵說，美方可能會要求賴清德，不可以成為下一個麻煩製造者，他舉例說，就如一輛車在路上，不管是中美或美中在正副駕駛座開車，美國都不允許在後座的民進黨跳到前面來。



吳崇涵，美國紐約大學（New York University）政治學碩士，南卡羅萊納大學（University of South Carolina）政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，2019年起擔任政治大學外交系副教授，現任外交系主任，專長為國際安全、國際衝突、亞洲區域政治與政治學統計方法。



台灣大選在即，白宮國安會10日晚間史無前例地就台灣大選舉行專題媒體電話簡報會。據媒體報導，白宮不具名高官重申，美國堅持其長期的“一中政策”，不支持“台獨”，反對任何一方片面改變現狀，支持兩岸對話。另外，白宮也表明在台灣選後，會派代表團和當選人會面，因為這是“管控”（manage）台海緊張的重要方式。

