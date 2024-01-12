經民聯提125項預算案建議：籲振股市樓市

經民聯召開記者會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月12日電（記者 盧哲）經民聯核心成員11日向特區政府財政司司長陳茂波提交2024至2025年度《財政預算案》建議書。經民聯在隨後召開的記者會介紹，提交的題為“拼經濟：重振股樓支柱 惠民生：構建和諧都市”的建議書，在13個政策範疇合共提出125項政策建議。經民聯認為，香港正面對近年來最大的發展困境和考驗，樓市和股市兩大經濟支柱在疫情結束後表現不振，令經濟陷入惡性循環。經民聯促請特區政府以實際有效的方法解決當前問題，建議樓市全面撤辣，股票印花稅減至0.05%及簡化上市規則。經民聯向陳茂波司長提出三大訴求，包括提振股市樓市、大力發展國際電子商貿等重建經濟信心；檢視各類人才計劃更精準地切實幫助香港經濟；以及有效控制財赤。



據悉，與財政司司長會面的經民聯核心成員包括監事會主席林建岳，主席盧偉國，副主席林健鋒、梁美芬、劉業強、吳永嘉，秘書長陳祖恒，副秘書長陸瀚民和執委龍漢標。經民聯核心成員認為，面對當前的困局，政府必須要有果斷、實際和有效的方法解決問題，當務之急是思考如何創造經濟，“搞旺”樓市和股市，重新鞏固香港國際金融中心的地位，進一步鼓勵境外投資者和人才來港投資和就業。



經民聯表示，香港當前工作的重中之重，就是“拼經濟、惠民生”：大力發展經濟，增強“興”的動能，盡力改善民生。因應當前的狀況，經民聯向財政司司長提出三大訴求，包括：



第一，重建經濟信心。經民聯認為，雖然新冠疫情結束，但本地樓市和股市持續不振。樓市方面，當局未有因應最新形勢，適切審視有關政策措施，例如繼續要求發展商作不符合市場現況的補地價安排，令發展商卻步。股市方面，鑒於宏觀市場環境黯淡，交易狀況並不理想，恒生指數亦徘徊在近年低位。經民聯表示，多年來就激活本地樓市和股市，提出了多項清晰的建議，包括樓市全面“撤辣”、下調股票印花稅至0.05%和簡化上市制度等，期望政府加緊採取有力措施，重建市場對香港經濟的信心，讓各類經濟活動“活起來”。



第二，吸引外資和人才，切實幫助香港經濟。經民聯認為，特區政府在過去一年積極推進各類“搶企業、搶人才”的措施，但有關計劃要求及審批門檻較為寬鬆，未明確規定申請人具體何時尋找工作，而不少人才仍然抱持觀望態度，未有具體的來港計劃。經民聯表示，當局必須重新全盤檢視各類人才計劃的細節和門檻，並促請政府提出更多具體精準的措施，鼓勵他們來港落地生根，進行投資、貢獻稅收和消費，為香港帶來切實的經濟裨益，以及滿足香港產業發展的實際長遠需要。