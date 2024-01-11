賴清德府前造勢籲出門投票　最後喊出廿萬人

賴蕭配今晚在凱道造勢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月11日電（記者 黃筱筠）選前倒數第二天，民進黨“賴蕭配”11日晚間在府前凱達格蘭大道舉行大型造勢晚會，晚會最後喊出20萬人，賴清德致詞表示，8年前，蔡英文在這裡說，“總統府”就在我們後面，邀請我們一起走完最後一里路”。



賴清德致詞之後，蔡英文又再度出面舉起賴清德、蕭美琴的手再度高喊“賴蕭配”當選，以及出門投票等口號。



這場造勢晚會，包括不分區“立委”候選人陳俊翰、台北市競總主委陳時中、“行政院長”陳建仁、前“行政院長”蘇貞昌、“國政”顧問團召集人鄭麗君、副手候選人蕭美琴、蔡英文及最後壓軸的賴清德。活動7點半還沒開始，人數就從凱道滿溢到景福門。主辦單位7時11分稱人口已破5萬人，到了7時53分更是喊現場人數已經破8萬人，到了8時40分則宣稱人數超過12萬人。到了9時，主持人稱現場已經超過15萬人。到了10時，主辦單位更稱人數已經超過20萬人。



賴清德表示，後天台灣就要贏接新時代，要選出新“總統”、新“國會”，今晚凱達格蘭護‘國’大會大爆滿的朋友，大家準備好了沒？台灣的選擇全世界都在看，到底要走向未來，或走回過去？要迎向世界或鎖進中國？是要堅守民主價值還是“向威權專制低頭”？“命運完全掌握在我們自己手上”。



賴清德說，現在地方是凱達格蘭大道，以前這裡叫介壽路是為了慶祝蔣介石誕生而取名，他高中時還曾在裡排過字，現在這裡是凱達格蘭大道紀念台北最早的原住民族，這裡是台灣民主發展過程中最具意義的一條路，廢除刑法一百條在這裡，反核四在這裡，太陽花運動在這裡，同志大遊行也在這裡，許多對抗威權的民主運動通通在這裡。這條就是從威權走向民主的道路，就像背後的“總統府”，以前這裡辦公的是獨裁者，現在取而代之的是人民的公僕，由“國家”主人用一張張選票選出來的。今日“總統府”已經成為民主象徵、一座民主堡壘。“我們為台灣、也為下一代拼到最後，確保最後的勝利”。

