立法會通過無約束力議案 促關注中產需要

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月12日電（記者 盧哲）香港特區立法會11日通過無約束力議員議案，促請政府關注中產需要。



立法會一連兩日討論由自由黨議員李鎮強提出的“關注中產階層的需要”無約束力議員議案。新一份財政預算案即將公布，議員都關注會有何措施可支援中產人士。相關議案合共41名議員發言，多名議員提出與稅務相關的措施，包括提升子女免稅額、父母醫療扣稅額、聘請外傭扣稅，甚至豁免預繳稅等安排，以減輕中產經濟壓力。



選委會界別議員管浩鳴表示：“很多中產人士要肩負照顧年長父母責任，另外很多父母亦為子女前程不惜一擲千金，七除八扣下所剩無幾，可謂表面風光、內里坎坷，期望政府可以考慮按通脹調高供養父母和撫養子女各項免稅額。”



選委會界別（新民黨）議員何敬康認為，不少中產家庭夫婦都要出來工作，又要兼顧照顧家庭，很多都會聘請外傭幫忙。希望能夠引入外傭免稅額，進一步減輕中產家庭的負擔。



選舉委員會界別議員周文港稱：“子女首三年的負擔最為沉重，奶粉、尿片、陪月、學前遊戲小組、學前班，各種費用不菲，加上有調查指出，養大一個嬰兒要600萬元，已不是400萬元、一艘遊艇這麼簡單，因此我亦建議將雙倍免稅額，延長至子女出生後首三年，而不只是一年。”



亦有議員關注中產的住屋需求，建議研究儲蓄換購樓花計劃等。



針對議案，政府回應指，在外圍經濟環境仍然充滿挑戰時，政府必須審慎理財，並審視有關建議對公共財政帶來的影響。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，香港稅率比不少地方低，亦已經提供多項稅務扣減。“要達至減輕中產人士經濟負擔目標，稅務措施只是眾多方法之一，亦未必是最適切及最具效率的措施，考慮應否制定或者調整我們稅務政策、措施時必須要小心審視建議對公共財政帶來的影響。”陳浩濂還提到，國際間對中產沒有統一標準，成立官方委員會為“中產”下定義未必是最合適做法，對制定政策亦沒幫助。



議案最終獲在席大比數議員支持獲得通過。



