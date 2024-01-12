趙全勝語中評：美方應努力管控“台獨衝動”

趙全勝呼籲美國政府應努力管控“台獨衝動” 中評資料相 中評社華盛頓1月11日電（記者 余東暉）台灣選舉投票在即，美利堅大學國際關係學院教授趙全勝對中評社表示，如果民進黨勝選，美方應當努力管控“台獨衝動”，在台灣問題上謹言慎行，防止台海局勢進一步升溫。



趙全勝11日在接受中評社記者專訪時，就白宮在台灣大選前夕舉辦台灣問題簡報會，提出他的觀察。他指出，應當從戰略和戰術層面考察美方此時的舉動。從戰略上看，美國“以台制華”不會改變，與此同時儘量避免美中衝突和戰爭。在此前提下，保住台灣作為戰略“橋頭堡”。這種戰略考量影響著美國戰術：第一是要穩住北京，第二是保持溝通，特別是兩軍溝通。戰略和戰術相結合，就有了此次簡報會最大的亮點--重新擺出了“不反對和平統一”的姿態。



趙全勝指出，如果民進黨勝選，美國應當努力管控“台獨”衝動，就像小布什政府時代管控陳水扁“急獨”行為那樣。北京已經就反對“台獨”、促進統一表明了堅定的意志，華盛頓應當明白“勿謂言之不預也”的道理，向台灣當局發出明確信號，管控其“台獨”衝動。具體而言，美國政府應在對台軍售和派遣軍事人員到島內等方面謹言慎行，遵守在中美三個聯合公報中的承諾，不要讓台海局勢進一步升溫。

