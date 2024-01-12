鄧炳強：警隊投考人數升幅非常顯著

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月12日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強在立法會回答議員提問時表示，去年5月入職要求調整後八個月，警員、見習督察和輔警警員的每月平均投考人數分別為644人、478人及283人，較調整前八個月的每月平均投考人數分別上升超過八成、九成和五成半，升幅非常顯著。



香港警務處（警務處）於2023年5月5日放寬警員、見習督察及輔警警員的入職要求，包括取消最低身高及體重要求，以及增設“警員中英文筆試”（筆試），為沒有在香港中學文憑考試中、英文科考獲第2級或以上成績或沒有具同等學歷的投考者，提供另外一個符合語文能力要求的途徑。



鄧炳強在介紹相關情況時說，警務處不時檢視招募政策，確保各項入職要求能更合時宜，亦同時保持警隊在人力資源市場的競爭力。舉例來說，防毒面罩的更新設計已可讓配戴眼鏡的警務人員使用，因此相關的前線人員即使配戴眼鏡亦無損執勤的要求；事實上，經檢視警隊大部分崗位後，確定有關的人員都可以配戴眼鏡或隱形眼鏡執行職務而不會影響行動效能。



鄧炳強表示，警務處自二○二三年五月五日起調整入職要求，包括為警員（包括輔警警員）及見習督察職位取消最低身高及體重要求，與其他紀律部隊看齊；以及容許投考者在配戴眼鏡或隱形眼鏡的情況下通過視覺敏銳度測試，至於色覺測試的要求則維持不變。另外，警務處亦為警員（包括輔警警員）職位增設了“警員中英文筆試”，供有關投考者選擇參加。



就語文能力方面，警務處對所有警務人員的要求並無改變。投考警員（包括輔警警員）的人士須在香港中學文憑考試（文憑試）或香港中學會考（會考）的中國及英國語文科分別考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，以及能閱讀及書寫中文及操流利粵語。為讓警員（包括輔警警員）職位的投考者提供多一個符合語文能力要求的途徑，投考者自二○二三年五月五日起可參加新設的“警員中英文筆試”，筆試同樣以文憑試中英文科第2級為基準，考核的內容更切合警員日常執勤的實際溝通和理解的需要。



至於見習督察職位的語文能力要求則沒有調整，投考者仍須在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）分別取得第1級成績；或在文憑試或會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等學歷，以及能閱讀及書寫中文及操流利粵語。