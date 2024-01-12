港股沽空增　提防大鰐狙擊

國際金融大鰐透過不同跨境渠道做空港股，監管機構不能掉以輕心。（大公報） 中評社香港1月12日電／表現落後於全球股市的港股，儘管恒指估值降至歷史低位，加上上市公司回購金額破紀錄，代表股份價格處於不合理水平，但港股在新一年依然未見起色，沽空比率一度超逾兩成，其中恒生國企指數、恒生科技指數ETF沽空率隨時高達五、六成，顯然有點不尋常，監管當局宜提高警覺性，緊盯市場交易異常狀況，提防大鰐狙擊。



大公報報導，踏入2024年，市場對美國在今年3月啟動減息周期的預期降溫，甚至有聯儲局委員預期最快在第三季才開始減息，年內最多減息兩次，環球股市應聲腳軟，去年下跌約14%的港股，走勢持續偏軟，跟隨全球股市向下，新年開局連續七個交易日下跌，幸好個別板塊仍然不乏買盤追捧，包括中國移動（00941）、中海油（00883）、中國神華（01088）等中資股，可見在不明朗市場之中，資金傾向選擇性吸納，反映中資股吸引力猶在。



股市弱勢持續 沽空率近兩成



其實，內地與香港經濟穩步﻿復甦，表現優於全球，預期去年經濟分別有5%與3%以上的增幅，可見基本面保持良好。中國科學院預測今年內地經濟繼續維持中高速增長，可達5.3%。因此，今年香港經濟增長有望加快，按理對市值八成為中資股的港股會有支持作用。與此同時，外資大行也普遍預期今年中資股止跌回升，高盛估計今年MSCI中國指數及滬深300指數回可升17%及14%，這是基於中資企業盈利保持約10%增長。此外，匯豐亦認為中資股估值跌至歷史低位，預計今年上證綜指可升14%，高企3400點。



不過，今年開首港股弱勢持續，連跌7個交易日才告反彈。其實，港股已連跌4年，平均市盈率衹有7至8倍，低於過往10年逾11倍的平均數，可見港股已對內外不明朗因素作出反映，相信基金大戶在港股持倉處於很低水平，但目前市場沽盤仍然源源不絕而來，令人懷疑有大鰐炒家惡意做空。事實上，近年港股市場日均沽空比率（沽空金額占大市總成交額）由過往一成多逐步上升至接近兩成，去年7月初沽空比率曾創下近27%的歷史新高。踏入新一年，港股沽空率持續處於偏高水平，其中在1月3日更突破20%，上升至21.7%。沽空率上升固然與市況不明、對衝需求增加有關，但同時不能排除炒家狙擊的可能性，特別是最近穆迪不合理下調香港信貸評級展望，令大鰐有機可乘，從中上下其手圖利。

