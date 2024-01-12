重慶南川：“政企茶敘漫談”解企憂

中評社北京1月12日電／據新華社報導，“現在的問題是物流配送停車難，裝卸貨不方便。”兩周前，重慶市南川區某企業負責人蘇勇吐槽。讓他沒想到的是，相關部門兩周內就在該企業18家門店設立卸貨專用限時免費停車位，不僅解決了停車難問題，還整治了車輛亂停亂放現象。



企業難題迅速解決，得益於南川區搭建的“政企茶敘漫談”平台。與以往領導坐台上、企業家坐台下、部門坐後面的座談會議形式不同，南川區“政企茶敘漫談”由區領導“組團”，面對面與企業家代表閑話家常、傾聽企業吐槽，不僅氛圍輕鬆，而且便捷高效，改變了企業家在傳統會議場合“不敢說”“不好說”的窘況。



近年來，南川區聚焦政商交往“親而不清”問題，健全完善政企雙向溝通機制，制定了“區領導輪值茶敘漫談機制”“幹部結對聯繫服務民企制度”“民營企業反映問題辦理制度”“親清政商關係交往清單制度”等制度，推動構建“親”上加“清”的政企關係。據介紹，2023年以來，僅“政企茶敘漫談”活動就累計收集意見建議27個，協調解決企業困難35個。



既要讓政商交往“親”，更要確保政商交往“清”。南川區委統戰部牽頭出台制度，明確了政商交往“12項可為”和“14項不可為”，釐清政企交往邊界。“可參加企業、行業商（協）會舉辦的座談會、茶話會、年會等各類公開商務活動，不能向企業攤派或報銷應當由單位或個人負擔的費用。”南川區非公有制經濟發展服務中心主任韋清文坦言：“政企交往有章可循，可為事項、不可為事項一目了然，幹部服務企業有了指南、少了顧慮。”



如何才能讓更多小微企業和個體工商戶享受地方黨委、政府“面對面”的服務？南川區的做法是，組織開展“商務60秒”活動，活動由鎮街商會牽頭，定期邀請屬地鎮街“一把手”與商會會員企業懇談交流。會上，參會企業可用60秒訴說企業問題和建議、推介產品服務。

