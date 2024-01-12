2023年司法部審查完成51件立法項目

中評社北京1月12日電／據新華社報導，記者11日從司法部獲悉，2023年，司法部推進新時代行政立法工作取得新成效，共審查完成51件立法項目，同比增長96.2%。截至目前，報請國務院審議（審批）通過立法項目37件，為推動高質量發展、全面深化改革和維護社會大局穩定提供了堅實法治保障。



在統籌立改廢釋、加強國家重大改革法治保障方面，2023年，司法部根據國務院部署，完成對604部行政法規的集中清理，這是新中國成立以來規模最大的一次行政法規清理。同時，組織開展三批一攬子修改和廢止行政法規工作。第一批已修改、廢止15部並向社會公布；年底又向社會公布取消和調整33個罰款事項，涉及7部行政法規、6部部門規章；目前，第三批一攬子修改8部、廢止13部行政法規已報請國務院常務會議審議，預計將於近期公布。



司法部著力加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，糧食安全保障法草案、文物保護法修訂草案、傳染病防治法修訂草案等已提請全國人大常委會審議；私募投資基金監督管理條例、非銀行支付機構監督管理條例、未成年人網絡保護條例等12部行政法規已制定或修訂出台。



司法部還努力提高行政立法質效，全面推進全國人大常委會立法規劃、年度計劃和國務院年度立法工作計劃落實。對於時間緊、任務重的立法項目，積極運用“小快靈”立法模式，聚焦法律制度的堵點痛點，從“小切口”入手，增強立法的針對性、適用性、可操作性，著力解決現實問題，加快立法項目進程。



（來源：新華網）