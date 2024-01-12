民航業邁向提質增效階段

中評社北京1月12日電／據人民日報報導，2023年是民航業歷經疫情衝擊後固本培元、恢復發展的關鍵一年。行業穩中求進，安全形勢總體平穩，運輸生產有序恢復，運行品質穩步提升，科教創新蓄勢儲能，國際開放合作深入拓展，高質量發展邁出堅實步伐。



中國民航局局長宋志勇表示，隨著支持高質量發展的要素條件不斷增多，民航業將進入持續快速健康發展的新周期，運輸生產回歸自然增長，全面跨入提質增效階段，逐步邁入產業融合時代。



豐富產品拉動需求



2023年，民航業共完成運輸總周轉量1188.3億噸公里、旅客運輸量6.2億人次、貨郵運輸量735.4萬噸，同比分別增長98.3%、146.1%、21%，分別恢復至2019年的91.9%、93.9%、97.6%。國內航線客運規模已超過疫情前水平，比2019年增長1.5%。國際客運航班從2023年年初的每周不到500班恢復至每周4600餘班，復航國家數量達到疫情前89.2%。中美定期直飛客班增至每周63班，與共建“一帶一路”國家之間的恢復水平高於國際航線整體水平6.2個百分點。



2024年，民航業將全面拉動航空市場需求，力爭完成運輸總周轉量、旅客運輸量和貨郵運輸量分別達到1360億噸公里、6.9億人次和760萬噸。



宋志勇表示，2024年，將統籌擴大內需和供給側結構性改革，以擴大國內民航市場需求為戰略基點，挖掘國內民航市場新增長點，推動國際民航市場加快恢復，提升航空物流服務能力，大力服務低空經濟發展。

